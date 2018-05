Zona universitaria, arriva il Daspo

Lo ha stabilito la Prefettura in accordo con il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, estenendo l'ordinanza già in vigore da dicembre per la Montagnola, che a sua volta è stata prorogata di sei mesi.

23 maggio 2018 - 13:50

E sulla zona universitaria ora piomba anche il Daspo. Lo ha deciso la Prefettura, con la condivisione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, prorogando per sei mesi ed estendendo l'ordinanza già in vigore da dicembre per la Montagnola, in scadenza a giugno. Nella riunione del 9 maggio scorso il Comitato ha "esaminato gli effetti" della precedente ordinanza e ha "unanimemente rilevato la positiva efficacia del provvedimento in esame, riscontrata e verificata nell'ambito di una complessiva analisi degli interventi e dei servizi svolti dalle forze di polizia nella generale attività di prevenzione e contrasto delle fenomenologie di illegalità e di degrado urbano". In Montagnola il Daspo ha raggiunto finora 69 persone, mentre 47 sono state denunciate per aver violato l'obbligo di allontanamento. Il Comitato ha anche "condiviso l'opportunità di una estensione dell'ordinanza ad altre aree del contesto urbano ove si registrino problematiche analoghe a quelle riscontrate nell'area del parco della Montagnola". Il Daspo viene quindi esteso anche in zona universitaria e in particolare nell'area che comprende piazza Verdi, via del Guasto e via Zamboni nel tratto compreso tra piazza Rossini e piazza Puntoni, via Petroni, piazza Aldovrandi, piazza Puntoni, piazza Rossini e largo Respighi. Il prefetto rileva infatti "l'assoluta necessità di confermare e ampliare gli interventi finalizzati alla restituzione alla ordinaria fruizione della popolazione di aree del contesto urbano caratterizzate dallo stazionamento di soggetti con comportamenti incompatibili con la loro vocazione e destinazione".

