Ventimiglia / Tar annulla i fogli di via ai No Borders: “Lede il diritto a manifestare”

Secondo il giudice ligure la misura “limita la libertà di circolazione in maniera pregiudicante”. Alla vigilia di Natale un migrante è morto travolto da un treno mentre cercava di attraversare il confine con la Francia.

28 dicembre 2016 - 16:32

Annullati i fogli di via a quattro solidali No Borders che dalla scorsa estate erano stati allontanati dalla provincia di Imperia per aver dato da mangiare ai migranti. Ad annunciare la vittoria legale sono gli attivisti del Progetto20k: “Finalmente una buona notizia: pochi giorni fa il Tar della Liguria ha accolto il ricorso presentato da alcuni solidali che il 6 agosto scorso presero il foglio di via da sedici comuni in provincia di Imperia per aver portato acqua e supporto ai migranti fuori dal campo della Croce rossa a Ventimiglia”. Secondo quanto si apprende la ragione che avrebbe spinto il giudice del tribunale amministrativo a sospendere la misura sarebbe: “perché lede il diritto a manifestare e limita la libertà di circolazione in maniera pregiudicante”.

E sempre dal confine con arriva la notizia della morte di un migrante che stava cercando di entrare in Francia. Il giovane, sarebbe stato travolto da un treno in transito probabilmente mentre si trovava sui binari della ferrovia. Così gli attivisti del presidio permanente No Borders di Ventimiglia ne hanno dato la notizia poche ore prima della vigilia di Natale: “La frontiera uccide ancora: poche ore fa un treno in corsa ha investito un giovane ragazzo diretto in Francia all’altezza di Latte, poco prima del confine. Questo ragazzo, come altri, troppi prima di lui negli ultimi mesi, ha perso la vita. Che la terra ti sia lieve, lotteremo anche per te”.

