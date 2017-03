Università, inaugurazione blindata per la nuova aula studio

Taglio del nastro in via Belmeloro “con tre camionette di celere pronte a tener lontani gli studenti”, segnalano Quelli del 36, radunatisi al giardino di San Leonardo con pranzo sociale, mostra e teatro. Domani “biciclettata comunicativa”.

09 marzo 2017 - 19:35

“Il rettore si prepara ad inaugurare la nuova sala studio con tre camionette di celere pronte a tener lontano gli studenti! Vergogna!”. E’ la segnalazione fatta stamattina da Quelli del 36 prima che in via Belmeloro andasse in scena il taglio del nastro del nuovo spazio annunciato dall’Ateneo qualche giorno fa. Gli studenti in mobilitazione contro i tornelli hanno ‘accompagnato’ l’evento radunandosi nel vicino giardino di San Leonardo, animati con un pranzo sociale, una mostra fotografica e performance teatrali. “Di fronte al paradosso e grazie alla pressione dei tanti e tante qui radunati la polizia se n’è appena andata”, è l’aggiornamento fornito da Quelli del 36, che sottolineano: “Una nuova sala studio è stata aperta, senza tornelli o l’obbligo del badge, ma non può essere una sostituzione. Adesso vogliamo anche il 36 di nuovo aperto e accessibile a tutti e le dimissioni del rettore Ubertini! Continuerete a trovarci in zamboni 22, aula 13, al nostro spazio di garanzia, adelante!”.

Per domani intanto è in programma una “biclettata comunicativa” in zona universitaria, con partenza da piazza Verdi: “Per ribadire le ragioni della mobilitazione facendo parlare i muri, le strade e le piazze che viviamo ogni giorno! Porta la tua bici alle 16 in piazza verdi! In sella per l’immediata riapertura del 36!”.

