Svastiche e affini? In vendita pure dall'edicolante

La segnalazione di Bologna Antifa: ancora paccottiglia nazifascista venduta in pieno centro. Intanto del giro di vite annunciato dal Comune non si è saputo più nulla, al pari dell'esposto contro i saluti romani di Forza Nuova.

11 marzo 2018 - 16:20

In via Oberdan "un simpatico edicolante non ha remore a tenere in vetrina, a fianco di buffe statuette e portachiavi di Star Wars, una serie di spillette e cimeli fascisti e nazisti. Come già rilevato da Zic.it in passato, questo non è il primo caso di vendita di paccottiglia fascista nel centro di Bologna. Le persone non dovrebbero potersi poter permettere di vendere mercanzia del genere". A segnalare l'ennesima esposizione e vendita di ciarpame nostalgico è Bologna Antifa, con una comunicazione inviata alla nostra redazione e pubblicando su Facebook la foto ripresa in questa pagina: di nuovo svastiche, croci celtiche, fasci littori, simboli delle Ss... Il tutto in barba alle dichiarazioni dell'amministrazione, finora rimaste tali, sull'opportunità di intervenire sui regolamenti così da ostacolare questo tipo di commercio.

E sembrerebbe senza esito, finora, anche l'annuncio del sindaco Virginio Merola in merito alla decisione di presentare denuncia contro i saluti romani visti in piazza Galvani in occasione del comizio di Forza Nuova dello scorso 16 febbraio. Una decina di giorni dopo, dal Comune era trapelato che fino a quel momento l'esposto non era stato presentato perchè, probabilmente, si preferiva far passare le elezioni. Ora anche dal voto sono trascorsi diversi giorni e di quell'annuncio, per quanto possa valere un denuncia contro i neofascisti, non si è saputo più nulla.

