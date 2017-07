Sgombero delle case popolari in via Gandusio [foto]

Pugno Chiuso: da parte del Comune “nessun dialogo ma solo manganello, si vergognino sindaco e Questura. Chi può ci raggiunga”.

14 luglio 2017 - 08:57

Forze dell’ordine in via Gandusio, stamattina, per sgomberare diverse case popolari del comparto Acer di via Gandusio. “Chi può ci raggiunga”, scrive su Facebook l’associazione sindacale Pugno Chiuso. A quanto si apprende, alcuni degli inquilini coinvolti sono già usciti in strada. Si vedono agenti in borghese sui tetti dei palazzoni popolari. Da parte del Comune “nessun dialogo ma solo manganello”, attacca Pugno Chiuso con un video pubblicato sul social network: “Si vergognino sindaco e Questura”, aggiunge l’associazione, minacciando di portare la protesta degli inquilini verso piazza Maggiore e il Consiglio comunale.

