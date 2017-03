Sgomberata la Consultoria TransFemminista Queer [video+foto]

Stamattina Polizia e Carabinieri in via Menarini: occupanti spostate di peso dall’ingresso dello spazio occupato domenica. Otto persone identificate. “Lo spazio torna alla polvere, ma noi andiamo avanti”. Stasera assemblea alle 21.

09 marzo 2017 - 09:11

L’8 marzo è passato, per chi amministra la città la Consultoria TransFemminista Queer si può sgomberare. Per farlo, Polizia e Carabinieri sono arrivati in via Menarini intorno alle 7 di stamattina, addirittura preceduti dal furgone chiamato per la rimozione delle scritte sui muri fatte durante l’occupazione. Un presidio di almeno 50 attiviste e attivisti si era formato fin dall’alba per presidiare lo spazio, aperto domenica scorsa e attraversato da molte persone presenti alla grande manifestazione de Lottomarzo di ieri. Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, dal presidio parte la canzone delle mondine queer: “O lioliolà, contro il macho noi siam qua, siamo qui tutte compagne, froce trans lesbiche e cagne. Il genere non viene appresso ai genitali, noi siamo favolose, voi siete tutti uguali”. Lo sgombero si svolge nonostante la resistenza passiva opposta dalle occupanti sedute davanti all’ingresso della Consultoria: molte di loro vengono trascinate via di peso dagli agenti. Sulle note di “Comprami”, si canta: “Sciopera da sessi e generi, che ti imprigionano e ti deprimono”. E poi:”Il sole bacia i belli, stamattina si è sbagliato, noi siamo fovolose, voi siete patriarcato”.

Il commento delle occupanti raccolto dal nostro inviato in via Menarini: “Abbiamo ripulito questo posto, che tornerà ad essere coperto di polvere. Abbiamo decorato questo spazio in questi giorni, chissà che adesso qualcuno non se lo compri. Noi andremo avanti, continueremo a decostruire i generi come facciamo ogni giorno. Ci chiediamo se chi ci sta sgomberando si interroghi su quello che fa o se obbedisca solo agli ordini. Le attività della Consultoria continuano, fuori o dentro questo spazio”, è la promessa. “Il Comune, che fa il femminista con la sua assessora che ha addirittura aderito allo sciopero de Lottomarzo, per un garage di nove posti ha fatto questo. Per riconsegnarlo alla polvere. Abbiamo tanti progetti da portare avanti, non siamo sole qui a Bologna, e nemmeno in Italia: un luogo come la Laboratoria transfemminista transpecie terrona di Napoli, occupata ieri, mostra che il bisogno di ripensare la salute attraverso l’autogestione è diffuso. Siamo favolose, ci vediamo questa sera in assemblea”: l’appuntamento è alle 21 al Centro documentazione donne di via del Piombo.

Otto persone, che al momento dello sgombero si trovavano all’interno della Consultoria, sono state identificate. In via Menarini è arrivato anche un grosso camion-gru, pieno di mattoni, per murare lo spazio e riconsegnarlo all’abbandono per chissà quanto tempo: la città dei muri non si smentisce.

> Guarda il video delle occupanti spostate di peso dalla Polizia:

