Sfratto rinviato in via Dossetti

"Nonostante l'arrivo di una volante e l'insistenza dell'avvocato della proprietà nell'eseguire la procedura", riferisce Asia-Usb, prospettando "un autunno caldo di lotta e rivendicazione per il diritto all'abitare".

01 settembre 2018 - 17:04

Ieri in via Dossetti "era previsto lo sfratto di un nostro iscritto Asia. Nonostante l'arrivo di una volante e l'insistenza dell'avvocato della proprietà nell'eseguire la procedura, siamo riusciti a rinviare lo sfratto al 18 settembre!", segnala Asia-Usb. "Il problema della casa e degli alloggi popolari riguarda ormai moltissimi lavoratori e abitanti di Bologna. Ne è l'avviso che ormai numerose volte sia alcuni vicini, passanti o gli stessi lavoratori coinvolti nello sfratto condividano la nostra posizione sul problema strutturale e politico dell'edilizia pubblica. Ormai da anni impegnati in questa battaglia per il diritto alla casa popolare nei quartieri popolari di Bologna e di numerose altre città italiane, prospettiamo un autunno caldo di lotta e rivendicazione per il diritto all'abitare!".

