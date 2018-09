Riparte la scuola, riecco i Carabinieri

Nel primo giorno di lezione, ben 40 militari sono stati ad effettuare controlli antidroga in diversi istituti superiori della provincia: iniziative di questo genere "verranno sistematicamente riproposte".

19 settembre 2018 - 12:00

Ricomincia la scuola, ricominciano i controlli antidroga: in attesa delle telecamere targate Salvini, nel primo giorno di lezione alle superiori, lunedì, un po' in tutta la provincia e di intesa con i vari istituti coinvolti, i Carabinieri si sono presentati in diverse scuole tra Castel San Pietro Terme, Castel Maggiore, Vergato e Porretta Terme. Impegnati ben 40 militari delle Compagnie di Imola, Borgo Panigale e Vergato, con l'utilizzo di unità cinofile. Nel corso dei controlli non sono stati ritrovati stupefacenti nè sono emerse altre irregolarità, è il bilancio (si fa per dire) reso noto dall'Arma. Ora le verifiche nei plessi "verranno sistematicamente riproposte in tutta la provincia", dicono i Carabinieri.

