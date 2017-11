Regione, Sgb protesta in aula: "No al fascismo sindacale"

Ottenuta dalla Giunta la convocazione di un incontro. Il sindacato: "Venga convocato rapidamente e si metta fine all'ostracismo avviando un confronto vero su temi che riguardano la vita di migliaia di lavoratori".

14 novembre 2017 - 20:23

"Oggi pomeriggio venti delegati del Sindacato Generale di Base si sono recati nei locali dell’Assemblea Legislativa regionale e prima che iniziasse la seduta consiliare, alla presenza del presidente della Giunta, Stefano Bonaccini, hanno srotolato uno striscione con la scritta "No al fascismo sindacale" ed hanno iniziato una rumorosa protesta contro la politica della giunta in materia di relazioni sindacali. A conclusione della protesta l’assessore Pettiti ha preso l’impegno, tramite i dirigenti presenti Frieri, Cascio e il capo di gabinetto Orlando, di convocare un apposito incontro con Sgb". Così un comunicato diffuso dalla sigla sindacale, convinta che la nuova dirigenza nominata dalla giunta Bonaccini stia procurando seri danni all’amministrazione regionale ai lavoratori ed ai cittadini. Come si può infatti pensare che non vi siano ripercussioni se si fa carta straccia di un accordo siglato dall’assessore regionale e dai responsabili di Sgb con il quale ci si impegna reciprocamente ad incontrarsi per il futuro delle aziende partecipate e dei lavoratori che vi operano, mentre si incontrano in gran segreto solo i sindacati che stanno simpatici? Come si può credere che un sindacato degno di tale nome taccia di fronte al fatto che la Regione non sia in grado di erogare la Fis (nuova cassa integrazione) a migliaia di lavoratori sparsi sul territorio a causa di errori procedurali?"

Continua l'Sgb: "Si illude chi pensa di prendere in giro un sindacato che ha portato avanti una lunga vertenza per l’assunzione dei lavoratori precari della regione senza nemmeno rispondere alle richieste d’incontro. L’arroganza e l’ignoranza sono un mix terribile ma non giustificano il fatto che a fronte di una mancata erogazione di salario accessorio da parte della Regione gli ex dipendenti delle Province debbano denunciare la Giunta perché il dirigente preposto semplicemente si rifiuta di discutere dell’argomento con Sgb. Sgb porta avanti le istanze dei lavoratori delle aziende regionali, delle partecipate e dei più importanti settori del mondo del lavoro privato e pubblico del nostro territorio e i contenuti che esprimono non possono essere ignorati dalla Giunta regionale. Possono essere contestati, condivisi ma, non possono essere ignorati. Ci auguriamo che l’ incontro venga convocato in tempi celeri e che si metta fine a questo ostracismo avviando un confronto vero su temi che riguardano la vita di migliaia di lavoratori rappresentati da Sgb. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli esponenti dei gruppi consiliari che oggi hanno prestato attenzione alle nostre istanze che non mancheremo loro di illustrare anche nei prossimi giorni".

