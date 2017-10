Precari a rischio in Regione, Sgb: "Confederali trattano a porte chiuse"

Saltato ieri il tavolo della Regione con Cgil, Cisl e Uil dopo un blitz del sindacato autonomo, secondo il quale l'intesa per le stabilizzazioni è "fumosa e aleatoria".

25 ottobre 2017 - 11:36

Hanno tra i trenta e i cinquanta anni e sono più di un centinaio i lavoratori a tempo determinato di Viale Aldo Moro con contratti in scadenza a fine anno, quando perderanno validità anche le graduatorie scaturite dai concorsi banditi sei anni fa. "Il due agosto scorso - spiega in una nota il Sindacato Generale di Base - amministrazione e Cgil-Cisl-Uil hanno firmato un’intesa che, utilizzando il decreto Madia, dovrebbe prevedere le stabilizzazioni in due tempi di chi ad oggi ha maturato almeno tre anni di servizio".

Si parlerebbe di una cinquantina di persone, "ma l’intesa - prosegue il comunicato - è talmente fumosa e aleatoria che ad oggi nessuna garanzia viene fornita né sui tempi né sui numeri (ovvero le persone)delle stabilizzazioni". Ieri "si sarebbe dovuto tenere un tavolo tra ente e sindacati per dare il via alla prima fase di stabilizzazioni. Considerata l’estrema incertezza Sgb ha convocato un’assemblea di lavoratori, che poi si sono avviati ad assistere alla trattativa per sapere direttamente, e senza i proclami post-trattative, quale sarà il loro futuro. Alla vista delle decine di precari giunti ad assistere sia i dirigenti regionali che Cgil-Cisl-Uil si sono rifiutati di procedere alla riunione, a differenza di moltissime altre occasioni, pretendendo nei fatti di imporre una trattativa a porte chiuse, come fosse un loro affare privato. Una volta di più si è palesata la volontà dell’amministrazione nel voler avere le mani libere: altrimenti perché non ha voluto esprimere la propria linea davanti ai lavoratori interessati? Davanti allo sbalordimento dei presenti i sindacalisti di Cgil-Cisl-Uil hanno rivendicato il loro operato e impedito che avvenisse la trattativa, confermando così le 'perplessità' di Sgb".

Si legge in conclusione: "Sgb non si lascerà certo intimidire e non abbasserà la guardia per un solo minuto sulla stabilizzazione di tutti i precari storici della Regione. Da oggi , probabilmente, lo hanno intuito anche amministrazione e Cgil-Cisl-Uil che, con un po’ d’isteria, hanno prodotto un volantino con il quale di fatto rivendicano la cacciata dei precari dalla trattativa perdendo così l’unica occasione che avevano per dimostrarsi democratici nei confronti di chi vorrebbero rappresentare".

Sgb ha proclamato lo sciopero per il 27 ottobre, giornata di astensione generale dal lavoro annunciata da diverse sigle del sindacalismo di base, come anche i Si Cobas nel comparto della logistica: proprio ieri si è tenuta un'assemblea dei lavoratori al magazzino Camst dell'Interporto.

