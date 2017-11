Polizia in via Zanolini per lo sgombero di Crash

Gli agenti sono entrati nei locali del primo piano, alcuni occupanti resistono sul tetto. Strada chiusa, i solidali si radunano all'incrocio con via Malaguti. "La giunta Merola ordina e la Questura esegue", scrive il collettivo.

13 novembre 2017 - 07:28

Stamattina la polizia è arrivata prima dell'alba in via Zanolini per sgomberare l'ex Veneta occupata venerdì da Crash. La strada è stata chiusa al transito. La polizia è riuscita ad entrare nei locali del piano terra, ma ci sono degli occupanti che resistono sul tetto. I primi solidali si sono radunati all'incrocio con via Malaguti. "La giunta Merola ordina, la Questura esegue. Tentano di sgomberare Crash ma anche sotto il diluvio si resiste sul tetto e sulla strada", scrive il collettivo su Facebook. Venerdì il Comune, proprietario dell'immobile, aveva impiegato solo poche ore per chiedere a Questura e Prefettura lo sgombero dell'ex stazione.

