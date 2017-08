Polizia a Làbas: resistenza in via Orfeo

La polizia si è avvicinata all’ex caserma Masini da entrambi i lati della via. Occupanti davanti all’ingresso: panche e cassonetti spostati in mezzo alla strada: “Chi può venga”.

08 agosto 2017 - 07:13

Il timore per un possibile sgombero in vista per Làbas, diffuso ieri sera dal centro sociale, si è rivelato fondato: pochi minuti fa la polizia si è presentata in forze all’ex caserma Masini, dove già dall’alba molte persone si erano radunate per la “colazione resistente” lanciata dal collettivo. Via Orfeo è bloccata e la polizia si è avvicinata da entrambi i lati della strada. I manifestanti si sono schierati davanti all’ingresso di Làbas, spostando panche e cassonetti in mezzo alla strada. “Vogliono sgomberare Làbas. Chi può venga qui”, è l’appello diffuso via Facebook dal centro sociale.

