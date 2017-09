Pilastro, sfratto rinviato di due settimane

Asia-Usb: "Il Comune non interviene, ma con tutte queste case vuote la gente non può finire per la strada, torneremo il 19 settembre".

04 settembre 2017 - 17:10

Picchetto oggi di Asia-Usb nel popoloso quartiere della periferia cittadina, dove era prevista l'esecuzione di un'ordinanza, già rinviata una volta alcune settimane fa, ai danni di una famiglia pugliese.

Scrive il sindacato: "Il proprietario della casa, una delle tante case popolari svendute all'asta in questi anni, ha chiesto lo sfratto immediato della famiglia nel più breve tempo possibile. Come sempre, chi dovrebbe farsi carico di queste situazioni e garantire il diritto alla casa, cioè Comune e assistenti sociali, non hanno la minima intenzione di intervenire e trovare una soluzione. La contraddizione è lampante, soprattutto in un quartiere popolare come il Pilastro, in cui esistono centinaia di appartamenti Acer sfitti e non assegnati, o, come in questo caso, svenduti all'asta e consegnati al mercato privato! Il 19 settembre quindi torneremo a contrastare l'esecuzione dello sfratto! Con tutte queste case vuote la gente non può finire per la strada! Assegniamo lo sfitto e ampliano il patrimonio di case pubbliche! Le case ci sono!".

