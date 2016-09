Piacenza / Duemila per rivendicare: “Siamo tutti Abdelsalam” [foto]

Corteo dopo la morte dell’operaio della logistica investito da un camion durante un picchetto. Dalla piazza: “Hanno ucciso un nostro compagno di lavoro perché chiedeva diritti. Non siamo schiavi, lottiamo più forte e uniti”.

17 settembre 2016 - 17:39

Un lungo corteo carico di rabbia ha sfilato a Piacenza per chiedere giustizia dopo la morte dell’operaio ucciso perché investito da un camion della Gls. In oltre duemila sono partiti dalla stazione di Piacenza e hanno attraversato le vie della città fino alla piazza centrale. “Siamo tutti Abdelsalam” è stato il coro urlato con forza che ha accompagnato il corteo dall’inizio alla fine.

Ad alternarsi al megafono dal camion sono stati in tanti. Operai, facchini della logistica e migranti, tutti insieme per rivendicare i diritti sul lavoro e chiedere che venga fatta luce sulla dinamica della morte del loro compagno. Grandissima la solidarietà espressa alla moglie e ai figli dell’operaio ucciso da parte di tutta la piazza.

“Abdelsalam assassinato mentre difendeva i diritti di tutti” è solo una delle frasi che si legge sugli striscioni portati in corteo dai colleghi arrivati da tutta Italia. Tra le sigle presenti, numerose delegazioni delle diverse sigle dei sindacati di base sono arrivate anche da fuori dell’Emilia Romagna. E a questi si sono uniti anche diversi collettivi e centri sociali da ogni città .

Dopo gli scontri avvenuti giovedì a Bologna, la manifestazione che si è tenuta in modo assolutamente pacifico, non ha visto una particolare partecipazione da parte dei negozianti piacentini che hanno deciso di lasciare le saracinesche abbassate.

Tra la folla un gruppo di lavoratori migranti ha tenuto in mano un cartello che da solo riassume il senso della giornata: “Hanno ucciso un nostro compagno di lavoro perché chiedeva diritti. Non siamo schiavi, lottiamo più forte e uniti”.

