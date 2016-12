No Tav, Nicoletta condannata a 8 mesi per evasione [audio]

Aveva rifiutato le misure cautelari e non aveva sottostare alle misure cautelari. A Radio Onda d’Urto assicura: “Continuerò a disobbedire per me, per la lotta contro la Tav, per i compagni condannati ingiustamente”.

14 dicembre 2016 - 14:25

(da Radio Onda d’Urto)

È stata condannata a 8 mesi di reclusione Nicoletta Dosio, storica attivista No Tav processata a Torino per il suo rifiuto di sottostare alle restrizioni imposte dal giudice prima e agli arresti domiciliari poi.

Dovrebbe tornare quindi ai domiciliari nella sua casa di Bussoleno, ma ha già annunciato che continuerà a disobbedire “per me, per la lotta contro la Tav e per i compagni che, come me, sono stati condannati ingiustamente”.

Abbiamo raggiunto ai nostri microfoni Nicoletta Dosio, subito dopo essere stata prelevata dai carabinieri e riportata a casa a seguito della sentenza.

