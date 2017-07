No G20, manifestanti dal Tpo trattenuti da ore in aeroporto ad Amburgo

Temono l’espulsione dalla Germania: “Nessuna accusa formalizzata, ci hanno detto che la nostra presenza qui è problematica perché siamo attivisti politici”.

06 luglio 2017 - 18:59

“Questa è una delle celle del commissariato dell’aeroporto di Amburgo, ci hanno trasferiti qui dopo essere stati trattenuti in una piccola stanza per quasi tre ore. Ci hanno sottoposto a perquisizioni e controlli e ci hanno detto che la nostra presenza ad Amburgo è problematica perché siamo attivisti politici. C’è la polizia alla porta e stiamo aspettando di essere interrogati, è stato negato a un avvocato di venire qui, sembra che vogliano procedere alla nostra espulsione. Non c’è nessuna accusa formalizzata, nessun reato commesso, non c’è nessuna motivazione per il nostro fermo”. Così intervengono in diretta sulla loro pagina Facebook un gruppo di attivisti del Tpo atterrati nel pomeriggio di oggi ad Amburgo per partecipare alla mobilitazione contro il vertice delle 20 potenze economiche mondiali..

Si legge inoltre sempre sulla pagina del Tpo: “È gravissimo quello che sta avvenendo ad Amburgo, dove da giorni vi è un clima repressivo e securitario creato ad hoc dalla polizia, dove manifestazioni ed iniziative vengono vietate e caricate. Chiediamo che i nostri compagni vengano subito liberati e che il loro diritto a circolare per le città d’Europa e a manifestare ad Amburgo sia garantito!”

