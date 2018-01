Niente ''domenica ecologica'': più importanti i saldi

Il Comune, accogliendo la richiesta dei commercianti, ha revocato le restrizioni al traffico previste domani. E intanto va oltre le previsioni la campagna per il monitoraggio autogestito dello smog lanciato da Aria pesa: richiesti 310 rilevatori.

06 gennaio 2018 - 15:31

La prima "domenica ecologica" del 2018, a Bologna, salta: non perchè si stia registrando un apprezzabile miglioramento della qualità dell'aria, ma perchè ci sono i saldi. Proprio così: questo, in sostanza, il motivo per cui il Comune ha revocato le limitazioni alla circolazione dei vicoli già programmata per domani. Il provvedimento è invece confermato per quanto riguarda il 14 gennaio. L'ordinanza di revoca è stata emessa da Palazzo D'Accursio "a seguito della richiesta presentata dalla Confcommercio alla Regione Emilia-Romagna", ha spiegato l'amministrazione: questo "al fine di favorire gli spostamenti dei cittadini- recita l'ordinanza- impegnati in un periodo di caratterizzato da un'elevata attività commerciale", visto che si tratta della domenica che chiude le feste natalizie e apre il periodo dei saldi. Per l'amministrazione è "opportuno seguire l'invito della Regione ad accogliere l'istanza della Confcommercio".

Prosegue e va oltre le previsioni, intanto, la campagna Aria pesa lanciata a fine novembre per avviare un monitoraggio partecipato e autogestito della qualità dell'aria in città. "Siamo molto contenti di comunicarvi che l'obiettivo di 200 campionatori è stato raggiunto e addirittura superato: al momento abbiamo 310 campionatori richiesti", informa Aria pesa, annunciando il secondo incontro con la cittadinanza, i comitati, i collettivi e le associazioni che hanno aderito alla campagna "per dare finalmente avvio alla fase più attiva: ritirare e installare i campionatori! Ci vediamo domenica 14 gennaio 2018 dalle ore 18 al Tpo (via Casarini 17/4) per illustrarvi il funzionamento dei campionatori passivi di No2".

