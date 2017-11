ndo i 'signori del cibo a domicilio' - su tutti JustEat, Deliveroo e Sgnam – a sospendere il servizio per l'intera giornata!". Lo racconta su Facebook la pagina Riders Union Bologna, che fa capo ad "un gruppo di riders che lavorano nel mondo alquanto grigio del delivery food e di attivisti sociali che operano a Bologna a tutela dei diritti dei precari", che si è formato recentemente con l'obiettivo di produrre "

momenti di incontro e servizi mutualistici per farci forza e rivendicare i nostri diritti, per un lavoro e una città più sicure". Tornando a ieri e a quanto successo in occasione della nevicata, "a

nche se non si è trattato di un blocco completo in città- scrivono da Riders Union- si tratta di un risultato importantissimo che preannuncia la generale volontà di opporre al cinismo delle piattaforme la necessità di salvaguardare la nostra incolumità fisica e conquistare le tutele che ci spettano: siamo lavoratori e lavoratrici, non ingranaggi di un meccanismo che non dovrebbe fermarsi davanti a niente. Mai più consegne senza diritti!". Il testo diffuso da Riders Union è stato condiviso dal Tpo e da Làbas, che esprimono pieno sostegno al percorso avviato dai fattorini.