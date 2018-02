Murri, il Comune sgombera uno stabile

Polizia Municipale in azione insieme a Hera, tre persone denunciate per invasione di edificio pubblico. Che fine faranno? Al solito non è dato saperlo.

20 febbraio 2018 - 12:16

Ieri è tornata in azione la "Task force di contrasto al degrado" di Palazzo D'Accursio: "La Polizia Municipale ha sgomberato uno stabile di proprietà comunale in via degli Orti 29 - recita un comunicato stampa del Comune - dichiarato inagibile dopo il terremoto del 2012. Alcuni residenti avevano segnalato la presenza di persone e andirivieni sospetti. All’interno erano presenti tre persone per le quali sono in corso i fotosegnalamenti di rito, poi scatterà la denuncia per occupazione di edificio pubblico. Hera ha proceduto alla pulizia dello stabile, il cui ingresso è infine stato messo in condizioni di sicurezza".

Una questione di degrado, sporcizia e "andirivieni sospetti", insomma. E queste persone che vivevano nello stabile? Oltre a prendersi una denuncia che fine fanno? Come sempre, questo il Comune non lo dice.

Condividi

Articoli correlati