Milano / Oltre 50.000 in corteo al grido di “Nessuna persona è illegale”[foto+video]

La spezzone autorganizzato #NoOneIsIllegal sottrae la passerella al sindaco Sala e al Pd, contestati e messi in ombra dalle tante realtà che praticano accoglienza e antirazzismo dal basso. Altissima la partecipazione dei migranti.

20 maggio 2017 - 19:11

Partecipatissimo corteo questo pomeriggio a Milano, parallelamente alla manifestazione istituzionale per l’accoglienza, messa in ombra dal grande numero di manifestanti che hanno preso parte allo spezzone #NoOneIsIllegal, costituito dalle realtà autorganizzate milanesi e in coordinamento con altre città italiane. Contestazioni verso il sindaco Sala e gli esponenti del Pd presenti nel corteo, circondati da cartelli che recitavano: “No Minniti Orlando” in riferimento ai nuovi decreti su sicurezza e immigrazione del governo. Lo spezzone dell’autorganizzazione è riuscito quindi nell’intento di togliere il palco agli attori istituzionali che avrebbero voluto accostare il loro operato a quello di altre città europee, in particolare alla città di Barcellona, in Spagna. La manifestazione è partita da piazza Oberdan, nei pressi di Porta Venezia per raggiungere il parco Sempione, percorrendo i bastioni della prima circonvallazione che circonda il centro cittadino. Presenti da Bologna nella piazza milanese anche Làbas e Tpo, che sulla sua pagina facebook scrive: “A Milano il corteo contro muri e razzismo riempie le strade della città. In migliaia dalla parte dei diritti e dell’accoglienza. Lo spezzone Nessuna Persona è Illegale con tant@ migranti, contro il decreto Minniti-Orlando e le misure politiche che criminalizzano e respingono. In testa al corteo attiviste e attivisti contestano il sindaco Sala e l’assessora alla sicurezza di Milano.”

>Guarda il video del corteo raccolto da Zeroincondotta:

