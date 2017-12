Materne, passa la delibera che cancella la gratuità

Il provvedimento è stato approvato oggi in Consiglio comunale con i soli voti del Pd, dopo che alla Giunta erano state consegnate 6.000 firme raccolte con la petizione lanciata per chiedere un passo indietro alla Giunta.

18 dicembre 2017 - 20:31

E' passata oggi pomeriggio, in Consiglio comunale, la (contestata) delibera che introduce la tariffa di frequenza nelle scuole materne gestite dall'amministrazione ed elimina dal Regolamento il capoverso che recita "la scuola comunale dell'infanzia è gratuita per tutti". La delibera è stata approvata con i soli voti del Pd. Prima che iniziasse la seduta, i genitori contrari alla riforma avevano consegnato alla vicesindaco Marilena Pillati 6.000 firme di adesione alla petizione on line lanciata per chiedere lo stop al provvedimento, che resterà aperta per continuare a raccogliere ulteiori adesioni. La delegazione ha anche assicurato che la campagna andrà avanti, sottolineando che le delibere "si possono sempre impugnare". Nei giorni scorsi, perfino i sindacati confederali firmatari dell'accordo con il Comune hanno fatto (almeno a parole...) una mezza marcia indietro: una volta letti gli emendamenti preparati dalla Giunta, "non c'è coerenza fra i contenuti di essi e quelli del verbale di incontro firmato", ha dichiarato ad esempio la Cgil.

15 0 0

Articoli correlati