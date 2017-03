Materne comunali, sui turni estivi “vittoria delle insegnanti”

Raggiunta una pre-intesa sul progetto delle scuole aperte a luglio. Sgb: “Passa la nostra proposta. Un risultato importante ed un punto di partenza per migliorare le condizioni di lavoro di tutte le maestre dell’infanzia”.

20 marzo 2017 - 11:50

“Vittoria delle insegnanti della scuola dell’infanzia”. Esulta Sgb dopo che qualche giorno fa si è tenuto un incontro tra amministrazione comunale ed organizzazioni sindacali sul Progetto luglio delle scuole dell’infanzia, mentre una delegazione di insegnanti era in presidio all’esterno della sala. “Sgb ha presentato la sua proposta- racconta il sindacato di base- discussa con le lavoratrici, ed inviata all’ amministrazione e nelle scuole il 20 dicembre 2016 e diffusa nuovamente nei giorni scorsi tra le lavoratrici. La proposta è stata condivisa anche da Cgil, Cisl e Uil. Le nostre richieste sul tavolo sindacale di ieri erano due: pagamento dell’incentivo per il lavoro già svolto nel mese di luglio del 2016 e introduzione del principio di volontarietà per il Progetto del 2017, per cui ogni insegnante lavorerà solo una settimana, dovuta per contratto nazionale”.

Su questi temi è stata raggiunta una pre-intesa, che “ha confermato che avevano ragione le lavoratrici che non hanno ceduto al ricatto del referendum del 17 e 18 ottobre scorso, promosso dai sindacati confederali, per essere pagate. A chi pensa che quello di ieri sia un risultato parziale, noi rispondiamo che questo è un risultato importante ed un punto di partenza per migliorare le condizioni di lavoro delle insegnanti di tutte le scuole dell’infanzia. Infatti il prossimo 23 marzo ci sarà un altro incontro che affronterà l’organizzazione dei servizi e quindi anche l’orario di lavoro e tutte le criticità, fin ad oggi segnalateci dalle lavoratrici. Sgb sarà altrettanto determinata per modificare l’orario e migliorare le condizioni attualmente insopportabili delle insegnanti. Il progetto luglio dei nidi, già scaduto, sarà da rinnovare per il prossimo luglio 2017 e coinvolgerà le educatrici dei nidi ed il personale collaboratore di nidi e scuole dell’infanzia. Grazie alla determinazione dei delegati di Sgb, l’amministrazione ha dovuto fissare un incontro per il 27 marzo prossimo, per discutere di questo progetto. Noi ripresenteremo la nostra proposta, in cui è prevista la volontarietà e non intendiamo cedere di un passo. Per questo sarà importante il sostegno e la presenza delle lavoratrici, così com’è accaduto” durante l’ultimo incontro: “Insieme si può vincere. Solo la lotta paga”.

