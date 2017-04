L’Acer ha posto per il 10% delle famiglie in graduatoria

Inutili i tentativi di accorciare la lista tra nuovo Isee, controlli incrociati sui redditi e canoni calmierati: per oltre 4.000 famiglie anche quest’anno la casa popolare resterà un miraggio.

20 aprile 2017 - 19:25

In coda per ricevere una casa popolare in città, fa sapere l’azienda case, ci sono 5.000 nuclei familiari, un numero già epurato sia da chi è rimasto fuori a causa dei nuovi calcoli Isee, sia da chi non ha passato i controlli sui redditi ottenuti incrociando le autocertificazioni con le banche dati di Inps e Agenzie delle entrate.

Saranno però solo 500 famiglie o poco più ad avere l’agognata assegnazione nel corso del 2017. Un numero doppio rispetto a quello dell’anno scorso, ma sempre gravemente parziale rispetto a quanto sarebbe necessario.

E chi resta fuori? Una cinquantina di posti l’anno sono offerti dalla stessa Acer e dal Comune come locazioni a canone calmierato (più alto di una casa popolare ma sotto i prezzi di mercato), ma così a trovare alloggio sarebbe giusto un altro 1%. Gli altri si arrangino.

