Làbas teme sgombero martedì e lancia

colazione resistente

Il collettivo avverte che la minaccia potrebbe concretizzarsi domani mattina e invita ad essere presenti promettendo “grande determinazione nel difendere questo bene comune”.

07 agosto 2017 - 22:12

“In questo torrido agosto si sta alzando nell’aria l’idea che domani Làbas potrebbe essere sgomberato”. E’ l’allarme lanciato via Facebook dall’ex caserma Masini occupata di via Orfeo, su cui da tempo pende un decreto di sequestro. “Inutile dire gli infiniti motivi che renderebbero questa operazione militare inutile, miope e dannosa per tutta la città. Quello che però ci sentiamo di fare è semplicemente restituire a tutte e tutti questa concreta possibilità che potrebbe verificarsi”, scrive Làbas, che lancia un appello alla città: “Alla luce di questo crediamo importante che tutte e tutti portino quei motivi che in questi cinque anni si sono sviluppati in questo spazio a difesa del polmone sociale che è Làbas. Ad aspettarvi ci sarà una sana colazione resistente e grande determinazione nel difendere questo bene comune! Ci vediamo alle ore 5,30 a Làbas, via Orfeo 46″.

Articoli correlati