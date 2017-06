La presentazione di “Chiedi (ancora) alla polvere” [audio+foto]

Pubblichiamo un estratto dell’iniziativa che si è svolta ieri sull’inchiesta dedicata dal nostro giornale agli spazi sgomberati e abbandonati a Bologna, più alcune foto sulle mostre allestite da Zic per il testival AAA.

25 giugno 2017 - 10:23

Pubblichiamo un audio estratto dalla presentazione di “Chiedi (ancora) alla polvere: quattro anni dopo“, la nuova inchiesta di Zic.it sugli spazi sgomberati e poi abbandonati a Bologna, che si è svolta ieri sera a Vag61 nell’ambito di “AAA – Festival dell’Autoproduzione, Autogestione, Autorganizzazione”. Pubblichiamo anche una fotogallery con le immagini dell’iniziativa (che rientrava tra quelle organizzate per festeggiare i dieci anni di attività del nostro quotidiano on line autogestito) e una panoramica delle tre mostre allestite da Zic per il festival: “Chiedi (ancora) alla polvere”, “Bologna in movimento: dieci anni nelle immagini di Zic.it” e “Rione Cirenaica, strade resistenti”.

> Audio estratto dalla presentazione dell’inchiesta:

> Foto della presentazione e della mostra allestita a Vag61:

