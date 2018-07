La presentazione del libro ''ZERO IN CONDOTTA'' a La Casona [audio+foto]

La registrazione e alcune immagini della presentazione del volume su dieci anni di movimento a Bologna e di Zic.it, che si è svolta lunedì 23 luglio'018 a La Casona di Ponticelli nell'ambito di "Ponticelli in festa".

24 luglio 2018 - 14:25

Pubblichiamo l'audio e alcune immagini della presentazione di "ZERO IN CONDOTTA. Dieci anni di movimenti a Bologna e di Zic.it e appunti sull'informazione autogestita oggi" che si svolta lunedì 23 luglio'018 a La Casona di Ponticelli nell'ambito di "Ponticelli in festa".

> Ascolta l'audio della presentazione:

> Alcune foto della serata:

