Iqbal Masih, oggi e domani “grande festa di chiusura”

Finisce l’esperienza in via dei Lapidari: “Siamo certi di aver lasciato piccoli semi in ognuno di noi e in molte delle persone che sono passate”. Fino a domenica sera pranzi sociali, concerti, jam session e djset.

29 aprile 2017 - 14:17

“ Ebbene, si… il Circolo Iqbal Masih chiude!”. È l’annuncio diffuso nei giorni scorsi dagli attivisti dello spazio autogestito, da alcuni anni in via Lapidari dopo una lunga storia in via della Barca, annunciando per oggi e domani due giorni di festeggiamenti.

Scrive poi il circolo: “Entro la fine di maggio lasceremo i locali di via dei Lapidari, dopo quasi 5 anni di attività. Sono tanti e svariati i motivi che ci hanno portato a questa decisione; siamo certi che ci saranno occasioni di parlarne. Ma ora ci piace di più pensare che questi anni non siano stati vani: tantissime le persone che sono passate per il Circolo, tantissime le iniziative (politiche, musicali, culturali) che abbiamo organizzato, tantissime le discussioni, i confronti, e perché no anche gli scazzi. Lo avevamo scelto a priori: far vivere una realtà variegata, fatta di tante soggettività, di tante sensibilità politiche differenti, senza un “progetto” omogeneo era una strada complicata. Però lo abbiamo fatto. E siamo certi che questa esperienza abbia lasciato dei piccoli semi, dei germogli, in ognuno di noi e in molte delle persone che sono passate da queste parti. Questo è il nostro piccolo grande contributo a quel processo di trasformazione che è così complicato da riconoscere in questi anni difficili. Ed è per questo che, nonostante l’amarezza che sempre accompagna la fine di un’esperienza, abbiamo deciso di festeggiare! Ed è per questo che vi invitiamo tutti e tutte a festeggiare con noi, per fare insieme un brindisi (anzi, più di uno…) al futuro”.

Il programma inizia alle 14 di oggi con pranzo sociale, jam session e djset, a cui seguiranno in serata una serie di concerti e proseguirà, sempre con varie iniziative musicali, per tutta la giornata di domenica.

