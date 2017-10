In via Libia "la vostra rigenerazione è cemento e speculazione!"

Ieri presidio comunicativo del Comitato B.e.c.c.o. di fianco all'area ex Atc dove dovrebbe sorgere un nuovo supermercato: "Grazie alle numerose persone che sono passate dal presidio, firmato la petizione e che hanno espresso solidarietà alla mobilitazione".

22 ottobre 2017 - 18:29

Prosegue in Cirenaica la campagna contro la costruzione di un nuovo Lidl. Ieri pomeriggio, racconta il Comitato Bologna Est Contro il Cemento e per l'Ossigeno (B.e.c.c.o.), "c'è stato un bel presidio comunicativo accanto all'area ex-Atc in via Libia, dove dovrebbe sorgere l'ennesimo supermercato in città. Come Comitato B.e.c.c.o. abbiamo lanciato questo appuntamento per informare il quartiere e le persone che lo vivono su questo progetto di cementificazione. Grazie alle numerose persone che sono passate dal presidio, firmato la petizione e che hanno espresso solidarietà alla mobilitazione e contrarietà alla nascita di un supermercato in Cirenaica!". Perchè "La vostra rigenerazione è cemento e speculazione!", come recita lo striscione affisso durante il presidio e lasciato sul cancello che chiude l'accesso all'area ex Atc: "Al prossimo appuntamento!". All'iniziativa hanno partecipato anche Resistenze in Cirenaica ("Per opporci all'ennesimo supermercato e per rivendicare un quartiere più vivibile, più verde e più vivo!") e Vag61: "Ieri eravamo con il comitato B.e.c.c.o. al presidio comunicativo organizzato proprio di fianco all'area ex Atc di via Libia dove vorrebbero costruire l'ennesimo supermercato. Anche in questa occasione tante/i abitanti del quartiere hanno ribadito un netto NO a questo progetto malsano. La mobilitazione va avanti! Stop cementificazione, traffico e inquinamento! Nel frattempo, chi ancora non l'ha fatto può passare da Vag61 per firmare la petizione popolare".

