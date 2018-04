In piazza "Contro i crimini di Israele, per i diritti dei palestinesi" [video+foto]

Presidio sotto le Due torri in solidarietà con le iniziative in corso a Gaza in occasione della Marcia del ritorno: "I cecchini israeliani sparano su chi manifesta pacificamente, oltre 30 i morti".

07 aprile 2018 - 20:12

"Contro i crimini di Israele, per i diritti dei palestinesi". Presidio sotto le Due torri, oggi pomeriggio, per esprimere solidarietà al popolo palestinese e protestare contro gli attacchi sferrati dall'esercito istraliano a Gaza. Alla manifestazione avevano aderito Coordinamento Campagna Bds, Assopace Palestina, , Donne in nero, ExAequo bottega del mondo, Ipri rete Ccp, Làbas, Noi Restiamo, Potere al Popolo, Paxchristi, Rete dei comunisti, Tpo, Universitari contro l'apartheid israeliana, Usb, YaBasta, Xm24, 20 Pietre.

Durante il presidio, uno dei manifestanti ha spiegato così le ragioi dell'iniziativa: "A Gaza si sta svolgendo la Marcia del ritorno, che durerà fino al 15 maggio, giorno della Nakba palestinese. In questi giorni i palestinesi hanno manifestato e sono stati duramente repressi dalle forze armate istraeliane. Il bilancio dell'attacco israeliano è di più di 30 morti e oltre 2.000 feriti. I cecchini hanno sparato contro le persone che manifestavano pacificamente lungo la barriera di confine che separa Israele da Gaza, che è chiusa in uno stato d'assedio da oltre dieci anni. I palestinesi protestano contro questo assedio e per il diritto al ritorno alle loro case e alle loro terre, diritto sancito dalla risoluzione 194 delle Nazioni unite. Oggi siamo in piazza in molte e molti per protestare contro i crimini israeliani e per i diritti dei palestinesi. Iniziative di questo tipo si stanno svolgendo in altre città d'Italia e in giro per il mondo. Le iniziative di solidarietà e le manifestazioni sono importanti e siamo qui oggi per prendere parola e dichiarare la nostra solidarietà al popolo palestinese".

> Video:

> Altre foto:

Condividi

Articoli correlati