In città emessi 35 Daspo urbani

Altri tre in Montagnola, in base all'ordinanza della Prefettura. Sui Centri di rimpatrio, sponda del capo della Polizia a Merola: "L'Italia non può accogliere tutti".

31 gennaio 2018 - 10:20

Fino ad oggi la Polizia municipale di Bologna "ha emesso 35 Daspo a seguito del decreto Minniti e altri tre sono stati emessi in Montagnola a seguito dell'ordinanza del prefetto". Lo dice il sindaco Virginio Merola, che torna a parlare di sicurezza compiendo una delle sue abituali piroette: contemporaneamente, infatti, Merola riesce a difendere l'uso dei Daspo o a firmare proposte come quella sul Centro di rimpatrio dei "migranti delinquenti" e intanto prendersela con "chi alimenta la categoria politica del 'nemico', che inquina la vita del Paese e pesa sulla gestione dell'ordine pubblico", auspicando pure che "sia finito il tempo dei sindaci-sceriffi". E a proposito del tema Cpr, non stupisce che Merola possa contare sulla sponda del capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ieri era a Bologna e ha detto: "Credo che i Cpr rispondano a un'esigenza che il ministro degli Interni Marco Minniti ha ribadito più volte: l'Italia non può accogliere tutti, e chi è illegalmente sul nostro territorio va rimpatriato".

