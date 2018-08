Il Pd è ogni giorno più leghista

In Regione si approvano spray e manganello per i vigili e 'buttafuori di strada', a Palazzo d'Accursio si decide di togliere panchine perché c'è degrado, un consigliere dem chiede più polizia a Salvini.

10 agosto 2018 - 15:53

L'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato recentemente la riforma della polizia locale. Due le novità di maggior rilievo: la Regione sdogana definitivamente spray urticante e manganello per la polizia locale, introduce lo "street tutor", il 'buttafuori' da strada che i Comuni potranno attivare (su base volontaria) insieme ai locali. Come sempre più spesso avviene, soddisfazione è stata espressa tanto dal Pd quanto da Lega e altre forze di centrodestra.

Il feeling tra democratici e leghisti ritrova significativi riscontri anche a Palazzo d'Accursio: il consigliere comunale dem Michele Campaniello ha infatto rivolto nei giorni scorsi "un appello al Governo e al ministro Matteo Salvini, che in campagna elettorale in tante occasioni ha dimostrato di essere attento ai problemi della sicurezza. Adesso il pomello di comando è nelle sue mani ed è ora di passare dalle parole i fatti, nodi sono al pettine". Quali sono questi nodi? Ci sarebbero pochi poliziotti, secondo il consigliere che fa sua una posizione del sindacato di categoria Siulp: "Se vogliamo rispondere in maniera efficiente ai problemi della sicurezza dobbiamo partire prima tutto dalle forze di polizia".

Infine, il Comune si accinge ad adottare un'altra ricetta tipica delle amministrazioni di centrodestra: eliminare le panchine per evitare che qualcuno ci si sieda facendo "degrado". E' quanto si prospetta per porta San Vitale, da dove la Giunta intende rimuovere panchine e alberi (ma che c'entrano poi gli alberi?!) per rispondere ad alcune segnalazioni di cittadini sulla presenza di persone poco amichevoli. Del resto, dopo decenni di smantellamento dei servizi sociali, non stupisce che non si provi nemmeno più a metterli in campo passando direttamente a soluzioni dal sapore decisamente leghista.

