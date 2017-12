Il maltempo fa danni, scatta il mutuo soccorso per l'agricoltura contadina

Campagna lanciata da CampiAperti dopo i violenti fenomeni atmosferici dell'11 dicembre, "uno dei tanti eventi 'catastrofici' legati al cambiamento climatico". Si può contribuire con donazioni o partecipando ai lavori di ripristino.

20 dicembre 2017 - 11:38

CampiAperti, associazione di agricoltori e consumatori che sostiene l’agricoltura biologica e contadina, ha lanciato una campagna di mutuo soccorso "per sostenere i produttori che hanno subito ingenti danni a seguito dei violenti fenomeni atmosferici di lunedì 11 dicembre nelle aree dell’Appennino bolognese e modenese", con "raffiche di vento che hanno sfiorato i 180 km orari". Tra le aziende colpite "ci sono alcuni produttori di CampiAperti- racconta l'associazione- che hanno riportato gravi danni alle strutture, cedimento di serre, distruzione di macchine agricole, danneggiamento delle stalle". E questo è "solo uno dei tanti eventi 'catastrofici' legati al cambiamento climatico. Quest'estate la siccità ha messo a dura prova le campagne, a novembre i danni della neve, tutto questo accade a causa dei sitemi di produzione e consumo errati che tutti i giorni come CampiAperti assieme ai nostri co-produttori e alle realtà di movimento cerchiamo di contrastare".

Ora però si contano i danni: "Potete aiutarci sottoscrivendo una donazione con causale 'Mutuo Soccorso' con un trasferimento al conto corrente dell’associazione. Codice Iban: IT71H0501802400000000182214, Associazione Campi Aperti per la Sovranità Alimentare, presso Banca Etica". Oppure, spiega CampiAperti, si può contribuire "con mani e braccia, oltre che cuore, partecipando in particolare alle operazioni di smontaggio delle strutture crollate e di ripristino delle stesse ove possibile. Per saperne di più sui luoghi di intervento e sulla calendarizzazione degli appuntamenti, potete fare riferimento ai seguenti contatti: info@campiaperti.org, 347 4083255". A breve, scrive l'associazione, sarà definito un calendario per gennaio. "Qualsiasi forma di contributo è assolutamente gradita, dalla donazione all’aiuto pratico, dalla proposta di una diversa forma di autofinanziamento alla semplice diffusione! Grazie a tutt*", si conclude l'appello.

