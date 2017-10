Il Baraccano ancora una volta blindato per proteggere i razzisti

Antifascisti ieri in presidio durante un'iniziativa della Lega Nord con Magdi Cristiamo Allam, con la sede del quartiere difesa come spesso in passato dai mezzi della polizia.

17 ottobre 2017 - 10:54

"Ieri sera una cinquantina di antifascist* hanno dato vita a un presidio in piazza di porta Santo Stefano perchè stufi di vedere gli spazi pubblici del quartiere concessi ai peggiori sciovinisti in circolazione". Ne dà notizia la pagina Facebook del Nodo Sociale Antifascista. "Già dal primo pomeriggio l'accesso alle sale di quartiere era presidiato dai reparti celeri che ne interdivano l'accesso avvertendo i passanti del 'rischio di possibili disordini'. Intorno alle 20 gli antifascisti hanno aperto lo storico striscione 'Contro ogni fascismo' prodotto dall'assemblea antifascista permanente nel 2007 a testimonianza della continuità nell'impegno al contrasto delle destre a Bologna. Il Quartiere Santo Stefano è antifascista e antirazzista. Magdi Cristiano Allam e tutti i razzisti e fascisti non possono continuare a fomentare odio indisturbati nel nostro quartiere". Allam, da parte sua, ringrazia le forze dell'ordine (che altro può fare?) e invoca la messa "fuori legge" dei collettivi.

