Sabato il libro di Zero in Condotta in una "conversazione su informazione e produzioni culturali autogestite e indipendenti" con Valerio Evangelisti e Valerio Monteventi, nell'ambito della tre giorni "Una montagna di libri nei territori che resistono".

19 marzo 2018 - 10:39

Sabato 24 marzo alle 18, nell'ambito della tre giorni

Una montagna di libri nei territori che resistono // 23-24-25 marzo

a Vag61 in via Paolo Fabbri 110:

"Dieci anni di Zic.it, quindici anni di Carmilla Online".

Conversazione su informazione e produzioni culturali autogestite e indipendenti.

Con Valerio Evangelisti e Valerio Monteventi.

* * * * * * * * * *

ZERO IN CONDOTTA

Dieci anni di movimenti a Bologna e di Zic.it

e appunti sull'informazione autogestita oggi

ZERO IN CONDOTTA è il libro su dieci anni (2007/2017) di movimenti a Bologna attraverso le pagine di Zic.it - Quotidiano on line autogestito. Ed è il libro su dieci anni di Zic.it vissuti lungo le pagine scritte, giorno dopo giorno, dai movimenti.

ZERO IN CONDOTTA è una cassetta degli attrezzi per ragionare sull'autorganizzazione e sull'autogestione dell'informazione.

ZERO IN CONDOTTA è una produzione indipendente curata dalla redazione di Zic.it, con prefazione di Valerio Evangelisti.

ZERO IN CONDOTTA è un'opera pubblicata sotto licenza "Creative Common Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 4.0 International" (CC BY-NC-SA 4.0).

ZERO IN CONDOTTA è in distribuzione anche attraverso la libreria on-demand OpenDDB: prenota/acquista una copia del libro e sostieni le produzioni multimediali indipendenti.

ZERO IN CONDOTTA è disponibile a partire dal 2 marzo 2018, data della prima presentazione pubblica del libro a Vag61 - Spazio libero autogestito, in via Paolo Fabbri 110.

ZERO IN CONDOTTA anche nel prendere forma con carta e inchiostro è un fronte di lotta, una voce libera e insubordinata.



* * * * * * * * * *

CARMILLA ONLINE

Letteratura, immaginario e cultura d'opposizione

Carmilla online è una webzine che si occupa di "letteratura, immaginario e cultura d'opposizione", evoluzione digitale dell'omonima rivista cartacea fondata nel 1995 a Bologna dallo scrittore Valerio Evangelisti con l'obiettivo originario, come recita il sottotitolo della rivista, di tracciare una "via italiana alla letteratura fantastica", intesa come chiave di lettura sociale e politica.

Scriveva Evangelisti sul primo numero: "Il neoliberismo ha saputo, attraverso un uso quasi scientifico dei mass media, penetrare nei cervelli e svuotarne gli angoli più riposti di ogni contenuto non funzionale. In pochi anni ha condotto un assalto senza precedenti alla sfera dell'immaginario, infettandola di non-valori, false certezze, distorsioni ottiche ispirate a una logica mortifera, che vede il più forte avere non solo il diritto di vincere la gara per la vita, ma anche quello accessorio di calpestare lo sconfitto, ignorandone l'umanità. Spazi di immaginario possono però ancora essere raggiunti e liberati. Uno degli strumenti - non il migliore, ma solo uno dei tanti - è la narrativa, legata per sua natura a una fruizione diretta e individuale".

Carmilla è nata con l'obiettivo di "recuperare a sinistra - una sinistra senza nome, ma combattiva e libertaria - un tema di analisi che, in Italia, è stato troppo spesso lasciato nelle grinfie di una destra odiosa, spesso addirittura nazisteggiante. Nella convinzione che la narrativa fantastica, con la sua natura di sogno consapevole, da cui si entra e si esce a volontà, costituisca un buon addestramento a evadere dai sogni imposti ed eterodiretti".

Oggi l'attenzione di Carmilla alla letteratura continua a manifestarsi tramite la pubblicazione di racconti, romanzi a puntate e recensioni e ancor di più con editoriali, commenti, interventi satirici, interviste e approfondimenti sui temi di attualità sia nazionali che internazionali.

