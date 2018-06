I prossimi appuntamenti con Zic.it e con il libro ''ZERO IN CONDOTTA''

Sabato 30 giugno'018 a "Fuori da Xm24", giovedì 5 luglio'018 a "Becco in festa per la Cirenaica", sabato 7 luglio'018 a "Concerto per i Prati di Caprara" e lunedì 23 luglio'018 a "Ponticelli in festa".

29 giugno 2018 - 16:04

ZERO IN CONDOTTA

Dieci anni di movimenti a Bologna e di Zic.it

e appunti sull'informazione autogestita oggi [info]

Le prossime iniziative a cui sarà presente Zic.it

e in occasione delle quali sarà in distribuzione anche il libro:

Sabato 30 giugno'018 @ "Fuori da Xm24",

in via Fioravanti 24 [info]

Giovedì 5 luglio'018 @ "Becco in festa per la Cirenaica",

al giardino Lorenzo Giusti in via Barontini [info]

Sabato 7 luglio'018 @ "Concerto per i Prati di Caprara - Musicisti per il bosco urbano",

a Ca' de Mandorli in via Idice 24 - San Lazzaro [info]

Lunedì 23 luglio'018 @ "Ponticelli in festa",

alla Casona di via Ponticelli 43 - Malalbergo [info]

con la PRESENTAZIONE DEL LIBRO "ZERO IN CONDOTTA"

