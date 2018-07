''Fuori da Xm24'' infiamma la Resistenza [foto+video]

Ieri, ad un anno di distanza dalla scadenza dello sfratto, di nuovo migliaia di persone per la grande festa di quartiere e dell'autogestione promossa in Bolognina. Intanto, Làbas "Ecco com'è ridotta l'ex caserma Masini".

01 luglio 2018 - 16:44

Piscina popolare, mercato contadino, laboratori giocosi per adult* e bambin* di tessuti aerei, giocoleria, trampolieri erranti e parco giochi vaganti, "Cinn*-out" (zona bimbi), editoria e distribuzioni indipendenti, artigianato, live-writing, yoga, kirtan e jam di tessuti aerei, giocoleria, Mutoid, musica... E migliaia di persone, fuori e dentro Xm24. Ad un anno di distanza dalla scadenza dell'avviso di sfratto inviato dal Comune, ieri il centro sociale di via Fioravanti ha di nuovo risposto alle minacce di sgombero con una grande (e calorosa, ) festa . "Mentre alcuni continuano a volerci fuori dagli spazi che rendiamo vivi da più di 16 anni, saremo davvero fuori da Xm24, per una grande festa di quartiere, una festa cittadina aperta a tutt* per ribadire il valore dell’autogestione". Così l'Xm24 aveva presentato l'evento e così è stato. Con buona pace di chi, dal centrodestra al centrosinistra, sogna e invoca operazioni di polizia.

A proposito: a rendere ancora più originale il tutto c'ha pensato Fi, che alla vigilia della festa ha annunciato di aver presentato un esposto. Preventivo. Prima ancora che l'evento si svolgesse, in pratica, Fi ha chiesto "un rapido intervento per opportune indagini ai fini di individuare e sanzionare possibili reati ravvisati e relativi responsabili, nonchè attuare quelle misure necessarie al fine di impedire altri eventi rumorosi e fonte di degrado".

> Le foto e un video della giornata (l'articolo prosegue sotto):

Intanto, Làbas annuncia l'uscita di un reportage fotografico sulle (pessime) condizioni in cui versa l'ex caserma Masini di via Orfeo, tornata puntualmente all'abbandono dopo lo sgombero avvenuto lo scorso agosto. Pubblicando una delle foto su Facebook, scrive il collettivo: "Ecco a voi l'ex caserma Masini a quasi un anno dallo sgombero. Le restanti foto scattate da Malì Serena Aurora Erotico saranno caricate nel nuovo sito web di Làbas come archivio accessibile a tutte e a tutti".

Condividi

Articoli correlati