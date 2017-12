Cirenaica, fasci littori sul murales antirazzista

Nuovo sfregio nel rione dove le strade portano i nomi dei partigiani: colpita l'opera dell'artista colombiano Luis Gutierrez.

31 dicembre 2017 - 17:49

Ancora una provocazione fascista dopo la corona bruciata a fine novembre nella limitrofa via Bentivogli. Questa volta a essere preso di mira è stato il murales raffigurante una donna meticcia disegnato in via Musolesi dell'artista colombiano Luis Gutierrez, già imbrattato in passato e più volte restaurato dall'autore. Probabilmente la scorsa notte, qualcuno ci ha tracciato infatti sopra la scritta "rimpatrio" con due fasci littori ai lati.

