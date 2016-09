“Ciao Luki, tutte noi perdiamo qualcosa di prezioso”

Direttrice di “Divergenti”, festival internazionale di cinema trans, contribuì a costruire l’esperienza di Facciamo Breccia. Sui social network l’affetto di tante soggettività del movimento Lgbtq.

07 settembre 2016 - 10:37

Nella notte tra lunedì e martedì è venuta a mancare Luki Massa, conosciutissima attivista di lunga data del movimento lesbico-gay-transgender-queer cittadino, che già dalle prime ore da quando si è appresa la notizia ha affidato ai social network numerosi affettuosi ricordi.

“La tristezza del Mit è profondissima”. Iniziano così le righe scritte su Facebook dal Movimento Identità Transessuale: “Dopo una lunga malattia che l’ha costretta lontana dai luoghi pubblici, questa notte ci ha salutato. Luki è stata e resterà una delle persone di spicco dell’intero movimento Lgbt e del mondo lesbico in particolare. La sua sensibilità, unita alla genialità che le era propria ha prodotto esperienze irripetibili. L’abbiamo conosciuta nelle lotte separatiste prima, quando con lesbiche e donne teneva alta la barra dell’orgoglio, la fondazione del Tiaso nei primi anni ‘80 fino all’essenziale esperienza di Facciamo Breccia quando con il Mit e noi tutte condivise lotte, battaglie e rivendicazioni che resteranno nella storia del movimento. Ma l’esperienza che più ci ha legate a Luki resta ‘Divergenti – Festival internazionale di cinema trans’ di cui lei era impareggiabile direttrice artistica: la passione che metteva in un’esperienza che non era lesbica, aver superato il suo separatismo per fare un percorso con noi trans ci riempiva di gioia. Luki era vivace, creativa, instancabile, metteva tutta se stessa nel mantenere alto l’orgoglio L…gbt. Il Mit oggi piange la perdita di una delle sue compagne migliori. Con lei se ne va un pezzo della nostra favolosità, con lei nel cuore continueremo a viaggiare per mille e mille anni ancora verso un mondo, anzi unA mondA più BellA. Ciao Luki”.

“Indimenticabile Luki Massa”, scrive semplicemente il Centro delle donne di via del Piombo, condividendo il video di una sua intervista di tre anni fa. “Luki se ne è andata serenamente stanotte. È sempre bellissima. Vi faremo sapere a breve la data e il luogo della cerimonia. Vi abbracciamo”, sono le parole che si leggono su diversi profili, tra cui quello delle Betty&Books, che aggiungono “un abbraccio particolare a tutte le compagne che con molto amore e delicatezza hanno percorso assieme a Luki questo difficile, faticoso… non sappiamo come definirlo… momento”.

Numerosi anche gli interventi individuali di chi con Luki Massa ha condiviso lotte e tratti di strada. C’è chi, ad esempio, rivolge “un abbraccio a tutta la s/famiglia che ha sostenuto Luki in questo percorso. Una abbraccio a tutte noi che abbiamo perso qualcosa di prezioso”.

Articoli correlati