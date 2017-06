“Cariche al S.Stefano per difendere l’iniziativa fascista”

Lo segnala Làbas, invitando chi può a raggiungere via Orfeo: la polizia è intervenuta fuori dal centro sociale “senza alcun motivo”, dopo che il quartiere è stato “sequestrato con centinaia di agenti”.

28 giugno 2017 - 19:00

“La Polizia ha caricato le persone fuori da Làbas senza alcun motivo! Durante il mercato, con i bambini che fanno le attività e i cittadini e le cittadine che sono venute a fare la spesa al mercato biologico di Campi Aperti. Vergogna! Tutto questo per mettere in sicurezza i fascisti che faranno un incontro stasera al Baraccano! Venite tutte e tutti a Làbas”. E’ il messaggio diffuso poco fa dal centro sociale di via Orfeo su Facebook, in riferimento all’annunciata presentazione di un libro su Sergio Ramelli. Poco prima, Làbas aveva segnalato che le forze dell’ordine per consentire l’iniziativa “stanno sequestrando un intero quartiere con centinaia di poliziotti”. A quanto si apprende, le forze dell’ordine hanno di fatto chiuso via Orfeo.

