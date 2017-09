Bus dell'odio in piazza VIII agosto, ma l'autorizzazione è fantasma

Arrivano gli integralisti sostenendo di avere "il consenso del cerimoniale del Comune", ma quest'ultimo smentisce che esista alcun atto. Contestazione annunciata nello stesso luogo e alla stessa ora.

27 settembre 2017 - 09:30

Fermerà oggi in piazza VIII agosto, da mezzogiorno alle 14, il pullman anti-gender convocato da alcune sigle promotrici del Family Day, decise a manifestare contro i progetti regionali per l'educazione sessuale degli adolescenti. E sempre a mezzogiorno, nella stessa piazza, si sono date appuntamento le numerose realtà di base, riunite nella rete "Stop integralismi", intenzionate a contestare l'iniziativa, "rispondendo all'odio con l'ironia".

Intanto scoppia una polemica con il Comune. Gli organizzatori del bus hanno scritto di avere " il consenso dell'ufficio del Cerimoniale del Comune", ma da quest'ultimo arriva una secca smentita: ci sarebbe infatti stata un'interlocuzione degli organizzatori con il Cerimoniale, ma questa è servita solo ad accertare le piazze libere. Non c'è stato nessun atto di autorizzazione del settore Mobilità per la sosta di un bus. Per le manifestazioni di natura politica la competenza non è invece di Palazzo d'Accursio.

