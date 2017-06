Bolognina, sfratto rinviato

Potrà respirare fino all’8 agosto l’inquilino di un alloggio Erp. Asia-Usb: “Il Pd continua a smantellare il patrimonio pubblico, con conseguente emarginazione dei più poveri”.

20 giugno 2017 - 19:07

“Anche oggi abbiamo difeso il tentativo di sfratto di Dawit dalla casa popolare, ottenendo il rinvio fino all’8 agosto”. Lo scrive su Facebook Asia-Usb.

Prosegue il sindacato: “Nei quartieri popolari come la Bolognina continua l’attacco al diritto all’abitare. Chi comanda questa città, cioè il Pd, invece di intervenire per cercare soluzioni all’ormai conclamata emergenza abitativa, continua il suo progetto di smantellamento del patrimonio pubblico e la conseguente desertificazione dei quartieri ed emarginazione dei più poveri. È proprio dai quartieri popolari invece che bisogna partire per organizzarsi e difendere il patrimonio pubblico e chiedere il blocco immediato di tutte le procedure di sfratto! Basta sfratti! Casa per tutti!”.

Articoli correlati