Arrivano Renzi e Fedeli, scatta la contestazione

Diverse realtà del mondo della scuola promuovono un presidio per oggi alle 14,45 in via Matteotti, nelle vicinanza del teatro Testoni che ospiterà un’iniziativa con la partecipazione del ministro dell’Istruzione e del segretario Pd.

12 maggio 2017 - 11:07

Arriva il duo Renzi-Fedeli e il mondo della scuola si prepara ad accoglierlo scendendo in piazza. L’appuntamento è per le 14,45 in via Matteotti 7 (davanti al liceo Sabin) per un presidio convocato da Assemblea genitori e insegnanti, Cobas Scuola, Cseno, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, Coordinamento Precarie/i scuola, Link, Noi Restiamo, Comitato Lip e Usb Scuola. Questo l’appello: “La ministra del’istruzione Fedeli e l’ex presidente del Consiglio Renzi saranno a Bologna al teatro Testoni per qualche ora di autocelebrazione pregna di autoreferenzialità sul (presunto) successo della riforma 0-6 anni. Cosa c’è da celebrare in una riforma che permette il transito dei finanziamenti pubblici degli enti locali a scuole private, con il banale pretesto dell’allargamento dei posti disponibili? I risultati della riforma si cominciano già a vedere, vedi la recentissima delibera del Comune di Bologna che verserà tanti soldi nelle tasche delle private bolognesi, in barba al risultato del Referendum. Non ci stiamo. Del ‘detto, fatto’ ne abbiamo abbastanza; hanno fatto, ma hanno fatto danni. Il governo Renzi e le ministre Giannini prima e Fedeli dopo non fanno che continuare nella direzione tracciata anni fa: una scuola sempre meno pubblica, sempre meno per tutti, che agisce negli interessi delle aziende, che fa retorica senza stanziare un soldo che sostenga interventi reali. Hanno detto… ‘L’anno scolastico partirà perfettamente in tempo’. Promesso… NON fatto! ‘Aboliremo il precariato nella scuola!’. Promesso… NON fatto! ‘Assumeremo insegnanti meritevoli per concorso già dal 2016’. Promesso… NON fatto! ‘Le prove Invalsi non valuteranno gli alunni’. Promesso… NON fatto! ‘I nuovi docenti avranno una formazione retribuita e di qualità’. Promesso… NON fatto! ‘L’Alternanza Scuola – Lavoro è una grande occasione!’. Promesso…NON fatto! Loro festeggiano, noi continuiamo a lottare”.



