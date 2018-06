''Apriamo i porti!'' [foto+audio]

Nella serata di oggi presidio davanti alla Prefettura per protestare contro la chiusura dei porti decisa da Salvini per respingere i migranti della nave Aquarius.

11 giugno 2018 - 20:02

"Restiamo umani" e "No one is illegal", "Diritti per tutt* contro il Governo Salvini - Di Maio" e "Stop al razzismo di Governo". E ancora: "Nè con Salvini nè con Renzi, nè con Di Maio nè con Minniti". Più gli hashtag "#umanitàaperta" e "#apriteiporti". Sono i messaggi lanciati da un presidio che si è svolto nella serata di oggi davanti alla Prefettura di Bologna per protestare contro la decisione di impedire alla nave Aquarius (in navigazione nel Mediterraneo con a bordo 629 migranti, tra i quali 123 minori non accompagnati, 11 bambini e sette donne incinte) di approdare nei porti italiani, assunta dal neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini. In piazza diverse centinaia di persone tra associazioni, sindacati, movimenti politici, collettivi e centri sociali. Presenti in piazza anche alcuni esponenti Pd (compresi parlamentari ed ex parlamentari) e tra gli altri manifestanti non è mancato chi ha fatto notare a qualcuno di loro aspetti del tipo: "Ma tu non stavi con Minniti?". Lo stesso Pd, intanto, in Comune proponeva un ordine del giorno per criticare la decisione di Salvini (lo stesso ha fatto Coalizione civica) ma alla fine l'aula di Palazzo D'Accursio non ha preso posizione: banalmente è finito il tempo dei lavori consiliari e se ne riparlerà la prossima settimana...

> Audio dalla piazza:



> Le foto di Zic.it:



> Le foto di Guido Davoli:

