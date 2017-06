“Annaffiate i fuorisede”, un nuovo ping pong tra Lega e Pd

Il Carroccio propone di seguire l’esempio fiorentino, dem: “Forse basta anticipare le pulizie”, e il dibattito in Consiglio diventa surreale. Intanto i vigili dettagliano le loro centinaia di multe da settembre a oggi.

02 giugno 2017 - 13:25

A Firenze per sgomberare chi siede tra piazze e sagrati arrivano le autobotti a bagnare asfalto e sanpietrini. Sotto le due Torri, dove qualche sperimentazione del genere fu abbozzata ai tempi di Guazzaloca, la Lega nel question time di ieri ha proposto di fare lo stesso, riaprendo l’eterno dibattito su schiamazzi, degrado che si ripropone ogni anno all’innalzarsi delle temperature – ultimo fronte quello di via Belvedere, per la quale il Comune pare intenzionato a rinnovare la recente ordinanza.

L’assessore alla sicurezza Malagoli per ora sull’idea leghista frena, avanzando preoccupazioni sullo spreco idrico e sulla rapida evaporazione con le temperature estive. Due consiglieri Pd però rilanciano: “Basterebbe anticipare le pulizie notturne”. Dalle parti di Hera però pare esserci la preoccupazione di mettere gli operatori in contrapposizione a fuorisede e ‘popolo delle piazze’, in situazioni potenzionalmente tese. I dem parlano allora di “tutelare” il loro lavoro, ma è nebbia fitta sul come: non può che far sorridere immaginare autopulitrici scortati della celere o netturbini armati di spray urticante, ma il dibattito, pur surreale, è aperto.

Poi c’è il capitolo piazza San Francesco: l’assessore Priolo dice che Polizia municipale e Questura stanno studiando un “provvedimento preventivo che non consenta fisicamente alle persone di collocarsi in piazza e iniziare a suonare”. In sostanza, si sta ragionando su un presidio delle forze dell’ordine in orario serale, che scoraggi i suonatori di percussioni anche solo dal sedersi in piazza. In attesa che venga messo a punto il piano, aggiunge l’assessore, “già nel prossimo weekend saranno aumentati i controlli”.

E sì che tra multe e ordinanze il Comune da tempo non pare risparmiare le forze nel sorvegliare e limitare la movida. La Municipale ha diffuso proprio ieri i dati sulle proprie attività. Tra settembre e maggio nel centro storico si contano 564 interventi e 138 sanzioni contri i bivacchi, 16 multe a chi piscia per strada, 135 interventi, 47 diffide e 13 sanzioni agli artisti di strada.

Tra i 609 interventi e delle 139 sanzioni in tutta la città sul fronte del commercio abusivo, poi, molti riguardano la vendita abusiva ambulante di birre e altri alcolici: 3.620 le bottiglie sequestrate.

Allontanandosi dal tema dell’esuberanza notturna, si segnalano infine 268 multe nei confronti di lavavetri e 323 ai questuanti: sintomi di una guerra ai poveri che si combatte a suon di sfratti e dismissione del welfare municipale che questo giornale segue giorno per giorno.

