Altri milioni alle scuole private

E' di 4.000.000 di euro la cifra destinata dalla Regione alle materne comunali e paritarie emiliano-romagnole. Oltre 650.000 euro arriveranno agli istituti sotto le due Torri.

27 giugno 2018 - 18:08

In linea con quanto deciso un anno fa, la giunta regionale ha stanziato per il 2018 oltre quattro milioni di euro per le scuole materne comunali e paritarie dell'Emilia-Romagna, approvando nell'ultima seduta il "Riparto annuale degli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia". Un bel regalo per le scuole private che, a detta della vicepresidente della giunta e assessore al Welfare Gualmini, "svolgono un servizio pubblico alla pari degli altri. Come Regione, nel rispetto della libertà di scelta delle famiglie, ne riconosciamo il ruolo e la funzione". Le risorse saranno ripartite tra tutte le Province e la Città metropolitana di Bologna, "per sostenere il funzionamento, l'offerta pedagogica e la formazione degli insegnati delle 800 scuole per l'infanzia paritarie presenti in Emilia-Romagna, su cui la Regione ha competenza nell'ambito del diritto allo studio". I contributi verranno suddivisi tra Bologna (664.100 euro); Reggio Emilia (637.600 euro); Modena (612.400 euro); Parma (361.400 euro); Ravenna (349.000 euro); Ferrara (299.500 euro); Forlì-Cesena (296.500 euro); Rimini (252.300 euro); Piacenza (228.700 euro). Le rimanenti risorse (397.800 euro) sono invece destinati a sostenere la dotazione dei coordinatori pedagogici.

