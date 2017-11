Al carcere del Pratello cinque ragazzi costretti a dormire per terra

Strutture chiuse a Milano a Firenze, così quella bolognese resta in sovrannumero. Non si può più nemmeno sistemare i reclusi sulle brandine: si sono rotte.

28 novembre 2017 - 12:53

Non è migliorata la situazione all'Istituto penale per minorenni di Bologna. I detenuti, secondo a quanto riferito pochi giorni fa dal garante Antonio Ianniello al termine di un sopralluogo, sono 27 su 22 posti disponibili. Nel passato recente i giovani in sovrannumero venivano sistemati su delle brandine, ma a quanto pare si sono rotte e non sono mai sostituite, e (a meno di recentissime novità) non è rimasto che appoggiare i materassi per terra.

A causare il sovraffollamento sarebbe la chiusura contemporanea, per ristrutturazioni, di due strutture detentive a Firenze e Milano. A popolare il carcere del Pratello sono ora 10 condannati in via definitiva e 17 trattenuti in custodia cautelare.

