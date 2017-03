“Aggressione fascista a Scienze politiche”

La segnalazione diffusa da Assemblea InterFacoltà, Assemblea di Scienze politiche e Hobo: “Aggredite/i le/i compagne/i all’ingresso. Hanno tirato fuori anche un coltello, ma sono stati respinti”.

16 marzo 2017 - 21:51

“Durante l’allestimento della serata a Scienze politiche, in strada Maggiore 45, in seguito all’assemblea di oggi pomeriggio, cinque fascisti hanno aggredito chi di noi era all’ingresso tirando fuori un coltello. Sono stati respinti ma ancora provocano, invitiamo tutti e tutte a venire e difendere i nostri spazi!”. E’ il post diffuso intorno alle 21 di questa sera dalla pagina dell’Assemblea InterFacoltà, condiviso da Hobo e dall’Assemblea di Scienze politiche. “I/le compagn* hanno reagito e sono illesi”, specifica Hobo dalla propria pagina. L’Assemblea InterFacoltà si era presentata nei giorni scorsi sui social network quale “luogo di riflessione e confronto, di proposizione e azione, libero ed eterogeneo”, proponendo un appuntamento a Scienze politiche ogni giovedì alle 17. Per oggi, dopo l’assemblea, era in programma un aperitivo musicale.

Articoli correlati