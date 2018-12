Via Mascarella, ancora imbrattata la teca di Lorusso [foto]

Lo segnala il Centro di documentazione dei movimenti "Lorusso-Giuliani", che ha già provveduto a ripulire il vetro: "Ennesimo sfregio alla memoria della città da parte di chi non ne conosce la storia".

10 dicembre 2018 - 12:06

Ancora una volta imbrattato (e ancora una volta ripulito) il vetro che in via Mascarella mostra i segni lasciati dagli spari dei Carabinieri che l'11 marzo 1977 uccisero Francesco Lorusso. Anche in questo caso è stato il Centro di documentazione dei movimenti "Lorusso-Giuliani" a notare le tracce di spray lasciate sulla teca e ad adoperarsi (nella giornata di ieri) per rimuoverle. "Come Centro di documentazione dei movimenti abbiamo ripulito per l'ennesima volta la teca di via Mascarella che conserva i proiettili sparati il giorno dell'assassinio di Francesco Lorusso dall'ennesimo sfregio alla memoria di questa città. E speriamo questo non debba più ripetersi per le inutili tag di qualcuno che non conosce la storia del movimento e la storia di questa città", è il messaggio sottolineato dal CentroDoc, con l'auspicio che la targa apposta nel 2015 contribuisca a far sì che chiunque passi davanti alla teca possa rendersi conto di qual è il suo significato.

