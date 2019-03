Un'onda verde conquista piazza Maggiore [foto]

Tantissime persone, determinate a contrastare i piani edilizi sul quadrante ovest, dall'ex Cierrebi e dai Prati di Caprara raggiungono il centro città in un corteo chiassoso e festante.

16 marzo 2019 - 19:50

Come annunciato in tanti erano vestiti da albero, altri fischiavano nei richiami per uccelli o ne riproducevano il verso dai telefonini. E tamburi, trombe, cornamuse. Tanti genitori con bambine e bambini, e poi attivisti di spazi sociali, sindacati, associazioni. Un corteo chiassoso e festante, quello del "Bosco che cammina", che ha portato fino in piazza Maggiore un'onda verde formata da tantissime persone partite dall'ex centro sportivo Cierrebi - "folle farne un supermercato" - e dai Prati di Caprara, il cui verde è difeso a spada tratta dai residenti contro ogni piano di edificazione. Una mobilitazione che nelle parole del comitato Rigenerazione no speculazione, che l'ha promossa, ha voluto esplicitamente richiamarsi a quella per il clima, che ha interessato ieri milioni di persone in tutto il mondo.

