Uno sfratto rinviato, ma solo di nove giorni

"Fermare la svendita e la privatizzazione del diritto all'abitare", scrive Asia-Usb, che il 20 ottobre sarà alla manifestazione a Roma per la nazionalizzazione dei servizi strategici [info pullman].

12 ottobre 2018 - 12:29

Mercoledì "in via Solferino abbiamo impedito all'ufficiale giudiziario di eseguire lo sfratto ai danni di Carmelo. Il rinvio però è di soli 9 giorni. La situazione di Carmelo è simile a tantissime altre persone e famiglie, le quali non possono sostenere più un affitto nel mercato privato. C'è bisogno di case popolari. Di aprire lo sfitto e aumentare il patrimonio edilizio pubblico. Fermare la svendita e la privatizzazione del diritto all'abitare, che porta solo a sfratti e case vuote. Anche per questo il 20 ottobre saremo in piazza a Roma, per chiedere la nazionalizzazione dei settori strategici!". Così Asia-Usb, che segnala inoltre i pullman organizzati per raggiungere la capitale: per prenotazioni si può telefonare al 0510065997 o al 3283422875 o scrivere a bologna@usb.it.

Condividi

Articoli correlati